13 ноября, 18:21

Фигуристки Петросян и Горбачева внесены в базу «Миротворца»

Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачева включены в базу «Миротворца», сообщает ТАСС.

Спортсменкам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку специальной военной операции.

В сентябре 18-летняя Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии, она является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России. 18-летняя Горбачева является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, а также победительницей и призером этапов Гран-при России.

Ранее в списки были внесены Петр Гуменник, который также готовится выступить на Олимпиаде, и запасной Владислав Дикиджи.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.

Источник: ТАСС
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Фигурное катание
