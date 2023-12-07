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Фигурное катание

Сегодня, 22:18

Фигуристки Тутберидзе разведены по разным командам на Кубке Первого канала

Руслан Минаев
Маргарита Базылюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигуристки из группы тренера Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова разведены по разным командам на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщает в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

Вместе с Базылюк в команде 1 выступят одиночники — Виктория Морозова, София Дзепка, Николай Угожаев, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев.

В состав команды 2, помимо Двоеглазовой, вошли одиночники — Алена Принева, Агата Петрова, Арсений Федотов, Иван Рамзенков, Никита Малютин.

С полным составом участников можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Турнир пройдет 9 декабря в Калуге.

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Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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