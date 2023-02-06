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Фигурное катание

Сегодня, 13:34

Источник: фигуристу Костомарову могут ампутировать часть ноги

Мария Гусева
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу по колено, сообщает Telegram-канала Mash.

По информации источника, у фигуриста прогрессирует гангрена. Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи предполагают, что нужно будет ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего развития заражения. Из-за общего тяжелого состояния спортсмена операция пока откладывается.

10 января Костомаров попал в реанимацию. 45-летний фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Роман Костомаров
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