Фигуристы Акопова и Рахманин планируют перейти в сборную Армении

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Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин планируют выступать за Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в настоящее время спортсмены оформляют необходимые для перехода документы.
Акопова и Рахманин выступают в соревнованиях спортивных пар. Они являются серебряными призерами этапа Кубка России (2021). В прошлом сезоне пара пропустила все важные старты страны.
Весной 2022 года Международный союз конькобежцев ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. В июне 2023-го организация продлила отстранение, несмотря на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.