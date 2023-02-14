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Фигурное катание

Сегодня, 18:36

Фигуристы Черемных и Бутенко снялись с первенства России среди юниоров из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер фигуристов Варвары Черемных и Даниила Бутенко Сергей Доброскоков заявил, что спортсмены не примут участия в первенстве России среди юниоров.

«У Варвары стрессовый перелом пальца. При исполнении подкрутки у нее болел палец, мы сделали МРТ, оказался стрессовый перелом. Поэтому ребята пропускают первенство и финал «Гран-при России» среди юниоров. Восстановление займет месяц», — приводит слова Доброскокова ТАСС.

Первенство России среди юниоров пройдет с 15 по 17 февраля в Перми. Финал «Гран-при России» среди юниоров пройдет с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://tass.ru/sport/17045191
Фигурное катание
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