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Фигурное катание

5 июня, 23:29

Фигуристы Дэвис и Смолкин прокомментировали переход в сборную Грузии

Иван Торопцев
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой переход из сборной России в сборную Грузии.

«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» — написали оба спортсмена на своих страницах в соцсетях.

Также фигуристы выложили фотографию, на которой они оба находятся на льду в толстовках с надписью «Грузия».

Фото Соцсети

В понедельник, 5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дэвис и 23-летнего Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе и ее партнер получили разрешение на уход из-под российского флага. Не ждали?

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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