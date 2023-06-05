Фигуристы Дэвис и Смолкин прокомментировали переход в сборную Грузии

5 июня, 23:29
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали свой переход из сборной России в сборную Грузии.
«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждем возможности выйти на соревновательный лед!» — написали оба спортсмена на своих страницах в соцсетях.
Также фигуристы выложили фотографию, на которой они оба находятся на льду в толстовках с надписью «Грузия».
В понедельник, 5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход 20-летней Дэвис и 23-летнего Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.
Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.
В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские соревнования и тренировались в США.