Фигуристы Дэвис и Смолкин впервые выступят за сборную Грузии 1 августа на турнире в США

Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютируют за сборную Грузии по фигурному катанию на турнире Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Соревнования пройдут с 31 июля по 2 августа.

«Глеб и Диана готовятся начать спортивный сезон выступлением на турнире в Лейк-Плэсиде. Думаем, что эти планы уже не изменятся», — сообщили в грузинской федерации.

5 июня Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. Позднее Федерация фигурного катания Грузии подтвердила переход спортсменов.

19 июля Центр спортивной подготовки получил выплаты после перехода дуэта Дэвиси Смолкин в сборную Грузии. Свищев заявил, что выплата компенсации фигуристами может стать примером.

Сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не оплачивала подготовку фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина к предыдущему сезону.

Дуэт Дэвис — Смолкин в сезоне-2020/21 выиграл Кубок России среди юниоров. На Олимпиаде 2022 года фигуристы заняли 14-е место.

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