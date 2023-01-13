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Сегодня, 19:15

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали главное событие своей жизни в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали главное событие своей жизни в 2022 году.

«Для меня самым главным событием 2022 года стала Олимпиада. Наш путь на Игры в Пекине был очень длинным и трудным. Это вторая наша Олимпиада и второе серебро, но у них совершенно разные истории.

Выиграть это серебро в Пекине для меня было очень ценно. Ценно, что в самый важный момент в спортивной жизни я смогла собраться и справиться в первую очередь с самой собой", — сказала фигуристка «Газете.Ru».

«Для меня главным событием года, конечно, стали Олимпийские игры, — сказал Морозов. — У нас уже была олимпийская медаль в командном зачете, и очень хотелось получить медаль в личном».

Также Тарасова назвала важным событием 2022 года свою свадьбу с Федором Климовым — тренером по фигурному катанию и олимпийским чемпионом Сочи-2014 в командном турнире.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/13/19479565.shtml
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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