Фигуристы Хабибуллина и Княжук перешли в группу Мозер

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук сообщили, что перешли в тренерский штаб Нины Мозер.

«Этот сезон прошел для нас неплохо, оцениваем его на семь баллов из десяти, поскольку на основных соревнованиях нам не совсем удалось показать себя такими, какими мы можем быть. Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход ее команды к работе», — приводит слова Княжука ТАСС.

Также Княжук поблагодарил тренерский штаб Сергея Доброскокова за пять лет совместной работы.

Хабибуллина объяснила решение сменить тренера тем, что пара по-настоящему раскрыть свой потенциал.

«Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти, — цитирует Хабибуллину ТАСС. — Главное, что у нас с Ильей есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат».

В прошедшем сезоне пара стала четвертой на чемпионате России, а на шестом этапе «Гран-при России» в Москве они заняли второе место.

Хабибуллина и Княжук также являются победителями и призерами этапов международного «Гран-при» и победителями первенства России среди юниоров. Они выступают в паре с 2019 года.