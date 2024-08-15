Фигуристы Хавронина и Нарижный рассказали, что все разлады у них остаются на катке

Танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный заявили, что все разлады, которые у них возникают, остаются на катке.

«На каком уровне скатывания? Мы чувствуем друг друга, конечно, лучше, чем в тот же период времени в прошлом году, — цитирует Хавронину ТАСС. — Шероховатости присутствуют, мы работаем над тем, чтобы уже быть как пары, которые катаются с самого раннего возраста, мы стремимся к таким показателям. В прошлом году, может, было визуально незаметно, но мы много где тянули друг друга в разные стороны, из-за этого тоже было тяжело».

«Пока недостаточно скатаны, но мы уже близки к чему-то нормальному. Если есть разлад, кто первый пойдет на примирение? Никто. Просто поругались, помолчали, поехали. В жизни мы не ссоримся обычно. Работа остается здесь [на катке], и ты уже просто с любимым человеком едешь домой отдыхать. А здесь ты приходишь конкретно работать, сосредоточен только на этом. Нет сюси-пуси, «ой, мой хороший, можешь сделать это, пожалуйста», — добавил Нарижный.

Фигуристы встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный — с Аннабель Морозовой.

Хавронина и Нарижный — бронзовые призеры чемпионата России 2024 года и финала Гран-при России 2024 года.