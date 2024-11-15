Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Ставки

Сегодня, 15:15

Фигуристы Худайбердиева и Базин проведут автограф-сессию на этапе «Гран-при» в Москве

Telegram Дзен

В ближайшие выходные столичный лед примет четвертый этап «Гран-при России» по фигурному катанию-2024/25, получивший название «Золотой конек Москвы».

Стартовый день взрослых соревнований порадует поклонников фигурного катания встречей с победителями в танцах на льду предыдущего этапа в Красноярске — Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным!

Мероприятие с их участием пройдет в «ЦСКА Арене» в зоне благотворительной программы ДоброFON — в фойе второго этажа рядом с 203-м сектором. Зрители, пришедшие на «Гран-при России» 16 ноября, смогут сделать фото и получить автографы у чемпионов страны 2023 года. Начало в 12.30 по московскому времени.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Фигурное катание

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Во Франции призвали остановить безумие Зеленского
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Раскрыт средний заработок московских таксистов
Сегодня
Вчера
Неделя