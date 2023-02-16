Фигуристы Кагановская и Ангелопол подадут заявку на турнир шоу-программ

Тренер танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола рассказала, что фигуристы намерены принять участие в новом турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.

«Планируем заявиться на этот турнир, но пока не знаем, пройдем ли отбор. Участников будет достаточно ограниченное количество», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России осенью анонсировала новый турнир, а в среду организация опубликовала регламент соревнований. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира допускаются к турниру без предварительного отбора.

К участию будут приглашены до 20 фигуристов. Список участников будет объявлен 1 марта.