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Фигурное катание

Сегодня, 11:29

Фигуристы «Клуба Тамары Москвиной» заработали 32,3 миллиона рублей призовых в этом сезоне

Алина Савинова
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Больше всего призовых среди школ фигурного катания в сезоне-2022/23 заработал «Клуб Тамары Москвиной», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, всего ученики этой школы заработали 32,3 миллиона рублей. В «Клубе Тамары Москвиной» занимаются лидеры рейтинга призовых среди мужчин (Петр Гуменник — 9,7 миллиона) и пар (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 11,5 миллиона на двоих).

Подопечные российского тренера Этери Тутберидзе получили 27,7 миллиона рублей (включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которой был выплачен 1 миллион рублей за турнир по шоу-программам).

В топ-5 среди призовых по школам также вошли «Звездный лед» Алексея Мишина (15,3 миллиона), Академия Александра Жулина (11,7 миллиона) и ЦСКА (9,6 миллиона).

Источник: https://metaratings.ru/news/vospitanniki-rluba-tamary-moskvinoi-zarabotali-32-3-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-u-khrustalnogo-27-9-mln-236915/
Фигурное катание
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