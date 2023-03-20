Фигуристы «Клуба Тамары Москвиной» заработали 32,3 миллиона рублей призовых в этом сезоне

Больше всего призовых среди школ фигурного катания в сезоне-2022/23 заработал «Клуб Тамары Москвиной», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, всего ученики этой школы заработали 32,3 миллиона рублей. В «Клубе Тамары Москвиной» занимаются лидеры рейтинга призовых среди мужчин (Петр Гуменник — 9,7 миллиона) и пар (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 11,5 миллиона на двоих).

Подопечные российского тренера Этери Тутберидзе получили 27,7 миллиона рублей (включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, которой был выплачен 1 миллион рублей за турнир по шоу-программам).

В топ-5 среди призовых по школам также вошли «Звездный лед» Алексея Мишина (15,3 миллиона), Академия Александра Жулина (11,7 миллиона) и ЦСКА (9,6 миллиона).