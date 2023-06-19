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Сегодня, 22:12

Фигуристы Мишина и Галлямов работали над новыми программами с хореографом Ксенией Михеевой

Виктория Кравченко
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Анастасия Мишина со своим партнером Александром Галлямовым работали над программами с хореографом Ксенией Михеевой.

«С огромным удовольствием поработали с Ксенией Михеевой. Перенести хореографию на лед нам помогли наши любимые тренеры.

Впереди много часов работы над совершенствованием деталей», — написала Мишина в соцсети.

Михеева является хореографом-постановщиком, педагогом и танцовщице, также автор спектаклей, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

 
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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