Фигуристы Мишина и Галлямов работали над новыми программами с хореографом Ксенией Михеевой

Российская фигуристка Анастасия Мишина со своим партнером Александром Галлямовым работали над программами с хореографом Ксенией Михеевой.

«С огромным удовольствием поработали с Ксенией Михеевой. Перенести хореографию на лед нам помогли наши любимые тренеры.

Впереди много часов работы над совершенствованием деталей», — написала Мишина в соцсети.

Михеева является хореографом-постановщиком, педагогом и танцовщице, также автор спектаклей, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».