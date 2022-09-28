Фигуристы Мухортова и Евгеньев больше не тренируются в школе Нины Мозер

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали, что больше не тренируются в школе заслуженного тренера России Нины Мозер.

«Да, мы катаемся на другом катке», — цитирует ТАСС Мухортову.

«Для нас мало что изменилось, нас тренируют Филипп Александрович Тарасов и Дмитрий Сергеевич Зобнин, в нашей группе четыре пары», — добавил Евгеньев.

Фигуристы выступили на контрольных прокатах кандидатов во взрослую сборную, которые прошли 24-25 сентября в Москве.

19-летняя Мухортова и 21-летний Евгеньев в сезоне-2021/22 выиграли золотые и серебряные награды на этапах Гран-при среди юниоров. В финале кубка России пара заняла первое место, на чемпионате России — 10-е место.