Чемпионы России по прыжкам Осокина и Грицаенко: «Мы вообще не классики! Хотим экспериментировать»

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» поделились, что считают себя неклассической парой. Они сообщили о желании экспериментировать с музыкой.

— У вас в короткой программе интересная задумка с платьем. Как пришла эта идея?

Елизавета: — Наша команда, которая шьет костюмы, предложила. Тренеры согласились попробовать, и в итоге всем понравилось. Мы много работали над этим на тренировках, чтоб все было удобно. На чемпионате России не получилось, но мы сделали раскрытие платья уже вне программы.

Артем: — На самом первом турнире мы это показали, получилось удачно.

Елизавета: — И дальше начали дорабатывать, чтобы было удобнее, эффектнее. Добавили стразы.

— Есть что-то, что вы хотите попробовать? Музыку, может,классику?

Артем: — Вы знаете, мы вообще не классики! По нам прямо видно!

Елизавета: — Точно не классики!

Артем: — Нам хочется экспериментировать. Музыка на короткую программу, Шарль Азнавур, нашлась по щелчку пальцев, и мы решили попробовать. Она и не классическая, и не попсовая. На следующий сезон я уже подбираю, но пока говорить не буду.

Короткие программы Елизаветы Осокиной/Артема Грицаенко и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского в текущем сезоне поставлены под одинаковую музыку: La Boheme Шарля Азнавура.