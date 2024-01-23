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Фигурное катание

Сегодня, 12:15

Фигуристы Осокина и Грицаенко: «Не признали друг друга, когда только начинали работать»

Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, что не сразу смогли найти общий язык
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» рассказали, что не сразу сумели найти общий язык. Спортсмены отметили, что не признали друг друга в начале совместной работы.

— Как сложилась ваша пара?

Артем: — Я приехал в Пермь, когда договорился о работе с Павлом Слюсаренко. Пробовал кататься с несколькими партнершами, ждал чего-то, искал. И Павел Сергеевич тоже. Но неожиданно появилась Лиза, и мы потихоньку начали работать. Ты меня признала? (Обращается к Осокиной.)

Елизавета: — Нет.

Артем: — Ну вот. И я ее не признал. На тот момент о Лизе я вообще ничего не знал. Ребята из других городов мне рассказали, что она начинающая парница. Но Лиза приехала, мы начали работать, и теперь вообще не разлей вода.

Елизавета: — Я приехала в Пермь, когда позвонил Павел Сергеевич. Он сказал, что есть партнер, и предложил покататься с ним. Не сказал, кто конкретно. Я сдала ОГЭ, приехала, и мы начали скатываться.

— Как проходят тренировки? Шутите, ругаетесь?

Артем: — Конечно, у нас и шутят, и ругаются, и матерятся иногда. Но в основном стараемся все проводить спокойно и без лишних эмоций. Поддерживать позитивную обстановку нужно и важно, поэтому стараемся подходить ко всему с хорошим настроем. Всякое случается, какие-то недопонимания между нами с Лизой или тренерами. Но мы выслушали друг друга — и работаем дальше.

Осокина и Грицаенко катаются в паре с сезона 2022/2023. До этого Елизавета выступала в женском одиночном катании, а Артем соревновался с другими партнершами. Фигуристы тренируются в Перми у Павла Слюсаренко.

Артем Грицаенко и&nbsp;Елизавета Осокина. «Устали соревноваться между собой. Хочется чего-то новенького». Чемпионы России — о кумирах и целях

Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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