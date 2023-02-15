Фигуристы Щербакова/Гончаров сравнили участие в Российско-китайских играх со школьными конкурсами

Танцоры Анна Щербакова/Егор Гончаров, занимающие после ритм-танца второе место на первенстве России среди юниоров, рассказали об участии в Российско-китайских играх в декабре 2022 года.

Щербакова: Турнир помог нам настраивать себя правильно на соревнования, собираться даже не в лучшей форме.

Гончаров: Огромная радость, что мы выступили за границей.

Щербакова: Это в хорошем смысле, но было, как конкурсы в школе. Пришли поиграть.

Гончаров: Нас было две пары.

Щербакова: А с произвольной программы китайская пара снялась. Эти соревнования помогли нам подружиться с другими видами. Когда приезжаем на первенство России, тяжело общаться с другими ребятами. А там три трениовочных дня.

Гончаров: Все было не так строго, как представлялось.

Щербакова: Мы старались соблюдать правила, но в гостинице спокойно общались, не было жестких мер.

Гончаров: С парниками больше всего общаемся с Катей Чикмаревой/Матвеем Янченковым и Лизой Осокиной/Артемом Грицаенко, мы с ними и на сборах перед первенством повеселились.

III Российско-китайские зимние молодежные игры прошли с 16 по 19 декабря в Чанчуне.