Фигуристы Шевченко и Ежлов хотят добавить сальто в свои программы

Фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, который выступают в танцах на льду, раздумывают над включением сальто в одну из своих программ после того, как конгресс ISU разрешил данный элемент. Ранее за его добавление в композицию спортсмены получали два балла штрафа.

«Мы очень рады, что ISU, наконец-то, признал сальто легальным элементом. Честно признаюсь, мы уже думали над тем, чтобы вставить его в одну из программ на будущий сезон, пытались сделать сальто с помощью взаимодействия между партнерами, чтобы не получить дедакшн. Теперь задача стала куда проще. Мы думаем, что на следующий сезон мы покажем сальто в одной из программ», — приводит слова Ежлова ТАСС.

Спортсмены стали 11-ми на чемпионате России-2024 и шестыми в финале Гран-при страны. Ежлов неоднократно исполнял сальто перед зрителями по окончании программ. Также данным элементом владеет Александр Алиев, который включает его в показательные номера.