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Фигурное катание

Сегодня, 00:43

Фигуристы Шишкова и Наумов, летевшие на упавшем в США самолете, планировали приехать в Россию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые могли находиться на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета, Людмила Великова рассказала, что спортсмены в апреле собирались приехать в Россию.

«Это мои самые-самые любимые спортсмены. Моя первая проба на чемпионате мира. Они стали чемпионами мира 1994 года. Изумительные люди. Знаете, сколько раз говорили: «Переходите к нам». Это преданные, классные ребята. В работе совершенно потрясающие, талантливые, красивые. Я очень часто даже в работе использую эти записи, чтобы показать, как надо делать», — приводит РЕН ТВ слова Великовой.

Шишкова и Наумов завершили спортивную карьеру в 1998 году и с тех пор проживали в США.

В четверг, 30 января, пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом. Оба борта упали в реку Потомак.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Источник: РЕН ТВ
Фигурное катание
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