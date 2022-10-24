Фигуристы Степанова и Букин не попали в новые пулы допинг-тестирования РУСАДА

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не вошли в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

На четвертый квартал 2022 года в пулы РУСАДА попали 18 фигуристов. Национальный регистрируемый пул тестирования: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева и Денис Ходыкин. Расширенный пул тестирования: Джонатан Гуррейро, Петр Гуменник, Стефани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых.

27-летняя Степанова и 29-летний Букин являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место. В конце сентября дуэт взял паузу в карьере из-за обострения травмы спины у Степановой.