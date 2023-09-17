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Сегодня, 15:00

Фигурное катание, контрольные прокаты: произвольные программы женщин

Женщины представят новые произвольные программы на контрольных прокатах в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Женщины выступят с произвольными программами на контрольных прокатах сборной России в воскресенье, 17 сентября. Начало — в 15:30 по московскому времени.

На лед выйдут чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева.

Действующая чемпионка России Софья Акатьева с произвольной программы снялась — фигуристка не выступит по медицинским показаниям.

Порядок выступлений женщин 17 сентября:

Первая разминка

1. Софья Акатьева

2. Майя Хромых

3. Елизавета Туктамышева

4. Ксения Синицына

5. Анастасия Зинина

Вторая разминка

6. Алина Горбачева

7. Софья Муравьева

8. Вероника Жилина

9. Камила Валиева

10. Аделия Петросян

Контрольные прокаты сборной России в полном объеме покажет Первый канал. Выступления будут доступны на официальном сайте канала, а также онлайн-платформе Okko (по подписке).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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