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Фигурное катание

Сегодня, 09:00

Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция короткой программы мужчин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 7 сентября, мужчины выступят с короткими программами в турнире «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге. Начало — 10:00.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно на YouTube-канале «Студия-38».

Среди участников соревнований чемпион Европы Дмитрий Алиев, трехкратный чемпион России Михаил Коляда, вице-чемпион Европы Артур Даниелян и другие.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Дмитрий Алиев

2. Семен Соловьев

3. Егор Коваленко

4. Владислав Катичев

5. Глеб Лутфуллин

6. Макар Игнатов

Вторая разминка

7. Максим Варакин

8. Михаил Коляда

9. Владимир Ощепков

10. Андрей Мозалев

11. Александр Поветкин

12. Роман Атояр

Третья разминка

13. Артур Даниелян

14. Дмитрий Орлов

15. Андрей Анисимов

16. Григорий Федоров

17. Даниил Самсонов

18. Тимофей Платонов

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