Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция произвольной программы спортивных пар

В субботу, 8 октября, спортивные пары выступят с произвольными программами на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Начало — 17:25 по московскому времени.

Следить за прокатами в прямом эфире можно с помощью прямой трансляции на YouTube-канале «Студия 38».

После короткой программы лидировали чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но пара снялась с произвольной программы.

Порядок выступлений:

1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов

2. Виктория Васильева — Роман Запорожец

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов