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Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Мемориал Панина-Коломенкина: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 8 октября, женщины выступят с произвольными программами на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Начало — 9:30 по московскому времени.

Следить за прокатами в прямом эфире можно с помощью прямой трансляции на YouTube-канале «Студия 38».

После короткой программы лидирует чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она выйдет на лед с произвольной программой в третьей разминке последней.

Первая разминка

1. Арина Онищенко

2. Алена Панфилова

3. Мария Реброва

4. Валерия Зайцева

5. Мария Новикова

6. Алина Кулак

Вторая разминка

7. Елизавета Куликова

8. Виктория Нестерова

9. Агнета Латушкина

10. Анастасия Лесницкая

11. Виктория Федянина

12. Мария Парамонова

Третья разминка

13. Арина Кшецкая

14. Полина Свириденко

15. София Захарова

16. Дарья Садкова

17. Ксения Гущина

18. Елизавета Туктамышева

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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