Мемориал Панина-Коломенкина: основная информация о турнире

Сегодня, 16:30
С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге пройдет турнир «Мемориал Николая Панина-Коломенкина». Прямую трансляцию турнира будет вести Студия — 38.
В соревнованиях будут представлены четыре вида программ в категориях КМС и МС — мужское и женское одиночное катание, состязания спортивных пар и танцевальных дуэтов.
Этот турнир — первое в текущем сезоне Всероссийское соревнование по фигурному катанию. Ожидаются выступления лидеров сборной России: Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Андрея Мозалева, Петра Гуменника. В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
5 октября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
14.00
Танцы на льду, ритм-танец
16.10
Юноши, КМС, короткая программа
17.20
6 октября, четверг
Девушки, КМС, короткая программа
9.00
Женщины, короткая программа
15.15
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
19.30
Танцы на льду, произвольный танец
22.00
7 октября, пятница
Мужчины, короткая программа
10.00
Девушки, КМС, произвольная программа
13.05
Юноши, КМС, произвольная программа
16.25
Пары, КМС, короткая программа
19.45
Пары, короткая программа
22.00
8 октября, суббота
Женщины, произвольная программа
9.30
Мужчины, произвольная программа
12.15
Пары, КМС, произвольная программа
15.00
Пары, произвольная программа
17.25