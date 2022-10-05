Мемориал Панина-Коломенкина: основная информация о турнире

С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге пройдет турнир «Мемориал Николая Панина-Коломенкина». Прямую трансляцию турнира будет вести Студия — 38.

В соревнованиях будут представлены четыре вида программ в категориях КМС и МС — мужское и женское одиночное катание, состязания спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Этот турнир — первое в текущем сезоне Всероссийское соревнование по фигурному катанию. Ожидаются выступления лидеров сборной России: Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Андрея Мозалева, Петра Гуменника. В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Расписание соревнований

5 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

14.00

Танцы на льду, ритм-танец

16.10

Юноши, КМС, короткая программа

17.20

6 октября, четверг

Девушки, КМС, короткая программа

9.00

Женщины, короткая программа

15.15

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

19.30

Танцы на льду, произвольный танец

22.00

7 октября, пятница

Мужчины, короткая программа

10.00

Девушки, КМС, произвольная программа

13.05

Юноши, КМС, произвольная программа

16.25

Пары, КМС, короткая программа

19.45

Пары, короткая программа

22.00

8 октября, суббота

Женщины, произвольная программа

9.30

Мужчины, произвольная программа

12.15

Пары, КМС, произвольная программа

15.00

Пары, произвольная программа

17.25