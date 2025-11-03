Гиллес и Пуарье одержали победу в танцах на Гран-при Канады

Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победили в соревнованиях танцевальных пар на третьем этапе Гран-при, который проходил в Саскатуне (Канада).

В произвольном танце Гиллес и Пуарье набрали 117,51 очка и стали вторыми, пропустив вперед литовцев Эллисон Рид и Саулюса Амбрулевичюса (120,03). Третье место заняли канадцы Маржори Ляжуа и Захари Ляга (116,46).

По сумме очков за ритм-танец и произвольный танец Гиллес и Пуарье заняли первое место (202,89), Рид и Амбрулевичюс — второе (200,92), а Ляжуа и Ляга — третье (192,41).

Следующий этап Гран-при пройдет в Японии 7—9 ноября.