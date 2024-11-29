Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:40

Фильм о Романе Костомарове получил Гран-при на фестивале в Венгрии

Telegram Дзен

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил Гран-при в номинации «Вместе» на Венгерском фестивале инклюзивного кино. Он проходил в Будапеште с 26 по 28 ноября и посвящен фильмам о людях с инвалидностью.

«Верю, что наша работа вдохновит и поддержит тех, кто сталкивается с трудностями в своей жизни», — отметил в видеообращении к зрителям перед показом картины Роман Костомаров.

По словам продюсера картины Жана Просянова, этот фильм — не просто история преодоления, но и вдохновение для всех, кто сталкивается с вызовами судьбы.

«Мы рады, что зрители в разных странах видят и чувствуют эту искренность. Наша цель — показать, что любая трудность может быть преодолена, если сохранять веру и опираться на поддержку близких», — подчеркнул Просянов, комментируя награду.

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» строится на интервью с самим Костомаровым, с его женой, матерью, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. В качестве интервьюера выступил заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Всего за время съемок было отснято более 30 часов интервью. В фильме содержатся уникальные архивные кадры из жизни 47-летнего Костомарова, а также хроника его реабилитации и возвращения на лед.

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря 2023 года на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха фигурист впервые после болезни выступил с номером на льду.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Читайте также
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя