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Фигурное катание

Сегодня, 13:30

«Формула-1» опубликовала фотографию с Валиевой в официальных соцсетях

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева и Джордж Расселл.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Официальная страница «Формулы-1» в Instagram (Соцсеть принадлежит компании Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. «СЭ») опубликовала фотографию, на которой вместе изображены российская фигуристка Камила Валиева и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Картинка была создана как мем по мотивам необычной позы Расселла в ролике «Формулы-1» в преддверии сезона-2023. Пользователи Twitter сравнили позу Расселла с Валиевой, «Формула-1» выбрала мем как один из лучших. Пост собрал более миллиона лайков за 15 часов.

Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, однако медали не были вручены из-за подозрений в антидопинговом нарушении со стороны фигуристки.

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Фигурное катание
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Камила Валиева
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