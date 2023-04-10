Французская фигуристка из Москвы: «Скучаю по России, сохранила паспорт. Но проблем в связи с происхождением не было никогда»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» поделилась мнением об отношении французов к россиянам в последний год.

«Живу сейчас в Лионе. Уже обжилась, вполне комфортно. Но по России конечно же скучаю. А как иначе-то? У меня там семья, друзья, я там родилась, выросла, начинала спортивную карьеру, закончила школу, университет. Последний раз была в России в июне 2022 года. Давят ли на меня сейчас в связи с происхождением? Знаете, лично ко мне ничего не было никогда. Никаких претензий. Могут иногда задать вопросы, но я всегда стараюсь отходить от этой темы. В политике не сильна и не хочу в эти разговоры вступать.

Планирую ли вернуться в Россию? На какое-то время в любом случае буду приезжать. У меня там семья, дом родной. Ездить буду. Считать ли это за возвращение... Я просто хочу быть хореографом и востребованным хореографом. И в идеале хотела бы работать по всему миру. Российский паспорт я сохранила. У меня двойное гражданство. И проблем никаких не было вообще», — сказала Лопарева.

Отметим, что Лопарева переехала во Францию в 2018 году.

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