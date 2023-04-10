Французская фигуристка — о судействе в танцах: «Если пара объективно сильнее, а падение случайное, то никаких проблем»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» поделилась мнением о специфике судейства, когда на первое место выходят дуэты с падениями во время проката.

«Я не видела их прокат, не досмотрела соревнования... Но в целом все зависит от того, где упал, что сорвал. Сколько баллов ты потерял. Если пара объективно сильнее, а падение на элементе несущественное, то почему нет? Я, к примеру, упала на связке случайно. Это минус пара баллов, плюс немного повлияло на вторую оценку. Не фатально. Неприятно, конечно, в плане впечатления от программы, но ничего криминального в победе после падения нет. Упал чемпион, но если он все равно сильнее, то все нормально. Главное, чтобы он объективно был на голову выше соперников.

Худайбердиева и Базин в России? Опять же, я прокаты их не смотрела, не следила. Про них лично мне нечего сказать. Но надо понимать, что национальные соревнования сравнивать с международными не стоит. Страна часто поддерживает свои первые пары, так делают почти все федерации.

Обычно есть международные турниры, где можно узнать объективное мнение о себе международных судей. Проблема только в том, что Россия сейчас изолирована. И поэтому сложно оценивать свое место в мире. В целом у нас спорт достаточно субъективный», — сказала Лопарева.

Отметим, что чемпионами мира в 2023 году стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

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