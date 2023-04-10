Французская фигуристка заявила о планах выступать вплоть до 2030 года: «Два олимпийских цикла откатать должны точно»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» рассказала о планах продолжать карьеру как минимум до 2030 года.

«Два олимпийских сезона должны откатать точно. То есть до 2030 года. Будем, конечно, многое анализировать после Олимпиады-2026. На каком мы уровне, чего достигли. Чего мы еще хотим достичь. Но хотелось бы так. И планируем попадать в топ. Амбиции серьезные, топ-3 на всех соревнованиях. Побеждать на чемпионатах Европы, на мире... Пусть это пока не близко, но к этому стремимся...

Конечно, трудно сказать, что будет через столько лет. Трудно пока даже представить себе, что будет на этой Олимпиаде в Милане. Тут другой момент скорее важен. Фигурное катание для нас как наркотик. Закончить всегда успеешь, а вот вернуться может быть сложно. Повесить коньки на гвоздь можно в любой момент. Что касается очереди, она в принципе двигается и сейчас. Много пар ушли, начинается борьба молодых. В этом сезоне разница была очевидна между старой гвардией и новой", — сказала Лопарева.

Отметим, что на ЧМ 2023 года в Сайтаме Лопарева в дуэте с Жоффре Бриссо заняла 12-е место.

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