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Фигурное катание

Сегодня, 15:22

Французский фигурист считает, что отстранение россиян не бьет по конкуренции

Ана Горшкова
Корреспондент
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа поделился мнением о том, что российские спортсмены отстранены от международных турниров. Он считает, что это не влияет на конкуренцию в мужском одиночном катании.

«Из-за того, что россиян нет, фигуристов стало меньше, это факт. Но я не могу сказать, что это сильно влияет на результат. Ведь от сезона к сезону все спортсмены прогрессируют на своем уровне и могут делать это очень быстро вне зависимости от гражданства. Или же следующий сезон для них может сложиться хуже предыдущего в зависимости от обстоятельств», — приводит слова Сяо Хим Фа РИА Новости.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой.

С 10 по 14 января 2024 года пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию на ледовой арене «Жальгирис» в Каунасе (Литва).

22-летний Сяо Хим Фа является действующим чемпином Европы. Также он — двукратный чемпион Франции (2023, 2024), победитель «Гран-при Франции» (2022, 2023) и Китая (2023).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
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