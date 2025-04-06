Фролова выиграла турнир российских фигуристов на льду Байкала

Российская фигуристка Анна Фролова выиграла турнир «Открытие Байкала» с результатом 70,74 балла. В первых в истории соревнованиях фигуристов на льду замерзшего озера участвовали восемь спортсменок.

Турнир прошел в конце февраля — начале марта, однако запись Первый канал показал в эфире 6 апреля. Участницы откатали по одной облегченной программе — фигуристки исполняли два прыжковых элемента (один каскад), два вращения и хореографическую последовательность в хронометраже 2 минуты 15 секунд.

Открытие Байкала. Женщины

Итоговое положение:

1. Анна Фролова — 70,74

2. Алина Горбачева — 68,72

3. Аделия Петросян — 66,67

4. Софья Муравьева — 64,75

5. Софья Акатьева — 63,54

6. Ксения Гущина — 61,40

7. Вероника Яметова — 56,95

8. Дарья Садкова — 53,23