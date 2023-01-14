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Сегодня, 22:38

Кучаев рассказал о помолвке с Родионовой: «Давно для себя решил, что буду делать предложение. Еще где-то полгода назад начал готовиться»

Иван Шитик
Корреспондент
Елена Радионова и Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В канун Нового года российская экс-фигуристка Елена Родионова сообщила в соцсетях о помолвке с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

Футболист рассказал, как решился на столь важный шаг в жизни.

— Все мы видели в социальных сетях, что в этом отпуске ты сделал предложение своей девушке Елене Радионовой. Было волнительно?

— Да нет, я давно для себя решил, что буду делать предложение. Еще где-то полгода назад начал готовиться. За это время успел привыкнуть! Просто хотелось сделать это именно в отпуске, когда мы вдвоем и ничего не отвлекает.

— Расскажи, как провел отпуск?

— Просто отлично! Думаю, это вообще мой лучший отпуск. Много где был, но больше всего мне запомнился Казахстан. Пять дней я провел в Алма-Ате. Очень понравилось!

Константин Кучаев и&nbsp;Елена Радионова. «До него романов не было». Одна из самых красивых фигуристок выходит замуж за футболиста

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pervaya-nedelya-pozadi/
Константин Кучаев
Александра Родионова
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