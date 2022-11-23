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23 ноября, 18:00

Гачинский станет партнером Щербаковой по шоу «Спящая красавица»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в мужском одиночном катании и тренер Артур Гачинский будет партнером олимпийской чемпионки Анны Щербаковой по шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Да, правда, я участвую в шоу «Спящая красавица». Репетиций [с Щербаковой] пока не было, еще рано. Выступления будут с 30 декабря по 8 января — это праздничные дни, спортсмены нашей группы будут отдыхать где-то как раз с 30 декабря по 4 января. Многие стараются совмещать шоу и тренерскую деятельность, так как нужно стараться успевать все всегда и везде», — сказал Гачинский ТАСС.

Представления пройдут с 30 декабря по 8 января.

Источник: https://tass.ru/sport/16407877
Анна Щербакова
Артур Гачинский
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