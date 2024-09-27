Галлямов — о брендовых вещах: «Не самоутверждаюсь за их счет, мое лицо само по себе уже бренд»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, как относится к брендовым вещам.

«Я вообще люблю хорошо выглядеть как в деловом стиле, так и в спортивном. Чтобы даже незнакомым людям было приятно на меня смотреть. Соответственно, никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны. На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, я не стараюсь за счет этого самоутверждаться. Думаю, что мое лицо само по себе уже бренд», — цитирует Галлямова RT.

25-летний Галлямов вместе с Мишиной являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в командном соревновании и парном катании, чемпионами мира (2021), Европы (2022) и двукратными победителями чемпионата России (2022, 2024).