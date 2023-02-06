0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:35

Галлямов назвал преимущество Леброна над Криштиану Роналду

Александр Невзгода
Тимур Ганеев
Корреспондент
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Чемпион мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Галлямов рассказал «СЭ», за что он ценит звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Очень уважаю Леброна, — сказал «СЭ» Александр Галлямов. — Порой для мотивации смотрю нарезки его лучших моментов. Особенно часто останавливаюсь на видео с его блок-шотом, поставленным Андре Игудала в решающий момент седьмого матча финальной серии с «Голден Стэйт». Момент на грани фантастики.

Чем он так крут? В 38 лет человек играет на высоком уровне. Разрывает в лучшей лиге мира, показывает дикий уровень в каждом матче. Криштиану Роналду в 37 уехал доигрывать в Саудовскую Аравию, хоть и остальные футболисты уезжают из топ-чемпионатов гораздо раньше, но Леброн в этом плане шикарен, он мечтает сыграть в одном из клубов НБА со своим сыном".

Леброн Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (четырехкратный — самый ценный игрок финала НБА). Он выигрывал чемпионские титулы с тремя разными командами: дважды с «Майами» и по разу с «Кливлендом» и «Лейкерс».

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. «Современная русская музыка — это фастфуд». Галлямов — о предпочтениях в искусстве, Леброне и любимых фигуристах

Криштиану Роналду
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Леброн Джеймс
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александр Галлямов назвал лучшую пару в истории фигурного катания

Галлямов не уверен, что парное катание будет прогрессировать