Галлямов оценил реакцию Мозалева на судейство на чемпионате России по прыжкам

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал «СЭ» реакцию Андрея Мозалева на судейство на чемпионате России по прыжкам. Ранее фигурист выложил фото итоговой таблицы полуфинала соревнований спортивных пар с подписью «Полный бред».

«Это его мнение. Он тоже имеет свое мнение и может высказаться, это абсолютно нормально», — сказал Галлямов.

Во втором раунде Анастасия Мишина/Александр Галлямов допустили ошибки, но судьи поставили их на первое место. Чистые элементы Анастасии Мухортовой/Дмитрия Евгеньева оценили на четвертое место.