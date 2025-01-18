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Фигурное катание

18 января, 22:45

Галлямов оценил реакцию Мозалева на судейство на чемпионате России по прыжкам

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал «СЭ» реакцию Андрея Мозалева на судейство на чемпионате России по прыжкам. Ранее фигурист выложил фото итоговой таблицы полуфинала соревнований спортивных пар с подписью «Полный бред».

«Это его мнение. Он тоже имеет свое мнение и может высказаться, это абсолютно нормально», — сказал Галлямов.

Во втором раунде Анастасия Мишина/Александр Галлямов допустили ошибки, но судьи поставили их на первое место. Чистые элементы Анастасии Мухортовой/Дмитрия Евгеньева оценили на четвертое место.

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Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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