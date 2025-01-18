Галлямов: «Мы победили благодаря Насте и ее фантастическому спортивному характеру»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, прокомментировал «СЭ» победу на чемпионате России по прыжкам.

«Общее самочувствие было не очень. Травм никаких не было, болело горло, это немного сбивало, но я понимал, что нужно было собраться, особенно к третьему раунду. Настя меня поддерживала всеми способами, чтобы я сохранил настрой. Благодаря Насте и ее потрясающему спортивном характеру, мне удалось собраться», — рассказал Галлямов «СЭ».

По итогам соревнований пара Мишина/Галлямов заняла первое место. В сумме за все выступления бронзовые призеры Олимпийских игр набрали 75,28 балла. Партнер не справился с прыжками и допустил ошибки на прыжках в первых двух раундах.

Мария Кравченко