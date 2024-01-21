Галлямов прокомментировал поражение от команды Козловского на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Александр Галлямов подвел итоги чемпионата России по прыжкам, который проходил в Москве.

Команда Галлямова набрала 330,06 балла и уступила команде Дмитрия Козловского (382,95 балла).

«Вся интрига развязалась в последнем раунде. Довольно сложно предугадать, кто как прыгнет каскад из пяти прыжков. Приятный турнир, быть капитаном – большая честь. Было неприятно, что тяжелое падение вышло у Лены Костылевой, надеюсь, у нее все будет хорошо.

Иногда были непонятные моменты с регламентом, но вовремя подсказал Александр Коган», – сказал Галлямов.

В решающем пятом раунде за команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78 балла), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79). Костылева получила низкие баллы из-за двух падений.