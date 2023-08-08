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Фигурное катание

Сегодня, 16:45

Галлямов прокомментировал уход Бойковой и Козловского из группы Москвиной

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, чемпион мира 2021 года Александр Галлямов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как скажется уход экс-партнеров по группе Александры Бойковой/Дмитрия Козловского на его с Анастасией Мишиной паре.

— В это межсезонье из группы ушли Бойкова/Козловский. Как это на вас сказалось?

— Когда мы только переходили, уже осознавали, как классно иметь спарринг-партнеров в группе. Мы тянулись друг за другом. Ребята ушли, но это спорт. У нас добавились новые пары, и мы сейчас пример для молодых пар, которые за нами тянутся. Мы прислушиваемся к Тамаре Николаевне, что она нам говорит. Хотим им показать не только, как кататься, но и как вести себя, какая дисциплина должна быть на льду. На дисциплине в спорте держится очень многое.

Полностью интервью с Александром Галлямовым читайте на сайте «СЭ».

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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