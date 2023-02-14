Галлямов рассказал, что готов записать совместную песню с Загитовой

Сегодня, 22:09
Российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов признался, что надеется на скорую запись первой песни Алиной Загитовой.
«Как пение Загитовой, сколько баллов поставим? Мы стояли за дверьми, особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Готов ли записать песню с ней? Да почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп», — сказал Галлямов.
20-летняя спортсменка вместе с артисткой исполнила композицию «Credo». Отметим, что Zivert пела вживую, а Загитова — со второго куплета и, вероятно, под фонограмму.