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Фигурное катание

Сегодня, 22:09

Галлямов рассказал, что готов записать совместную песню с Загитовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алина Загитова.
Фото Ксения Нуртдинова
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Российский фигурист, чемпион мира Александр Галлямов признался, что надеется на скорую запись первой песни Алиной Загитовой.

«Как пение Загитовой, сколько баллов поставим? Мы стояли за дверьми, особо не слышали. Но в записи обязательно послушаем. Надеюсь, у нее получился отличный дебют, скоро запишет сингл. Готов ли записать песню с ней? Да почему нет? Она на припевах, а я буду зачитывать хип-хоп», — сказал Галлямов.

20-летняя спортсменка вместе с артисткой исполнила композицию «Credo». Отметим, что Zivert пела вживую, а Загитова — со второго куплета и, вероятно, под фонограмму.

Фигурное катание
Алина Загитова
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