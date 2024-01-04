Галлямов — о выступлении Валиевой под трек из «Слова пацана»: «Подумал — блин, о нет»

Чемпион мира, призер Олимпийских игр фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» назвал композицию, которая его «достала» и которую он хотел бы взять для выступлений.

«Композиция, которая достала? Сейчас очень популярна песня АИГЕЛ — «Пыяла», ее много используют в коротких видео, «тиктоках» фигуристов. Уже надоело, играет отовсюду. И когда я услышал, что Камила Валиева взяла эту музыку для показательного номера на чемпионате России, подумал: «Блин, о нет!» Но номер получился классный и трендовый на самом деле. Мы в свое время с Настей поставили номер под Maneskin — тоже зашло.

Композиция, которую взял бы для фигурного катания, но не согласуют? Я сейчас не стараюсь думать о какой-то нестандартной музыке. Варианты есть, конечно, но Тамаре Николаевне виднее, под какую музыку нам выступать. Все-таки мои вкусы сильно отличаются от музыки, которая звучит на фигурном катании. Давайте пусть будет «Dream On» от Aerosmith», — сказал Галлямов.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).