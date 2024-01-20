Галлямов о музыке на прыжковом чемпионате: «Было бы круто, если фигуристы сами выбирали треки для выступления»

Призер Олимпиады Александр Галлямов ответил на вопрос «СЭ» о подборе музыки и звуков на чемпионате России по прыжкам.

— Как вам выбор музыки для турнира?

— Многие обсуждали звуки после исполнения элементов, — сказал Галлямов. — Сегодня убрали грустный тромбон же, да? Когда вчера мы исполняли элементы, то не слышали эти звуки. Когда другие делали элементы — было заметно. А так, когда сами исполняем, то даже не слышим, что играет. На тренировке сами для себя включаем музыку. У меня есть плейлисты для лайтовой тренировки и для тяжелой. Было бы круто, если фигуристы сами бы выбирали себе музыку.

Галлямов вместе с Анастасией Мишиной занял третье место в соревнованиях пар на чемпионате России по прыжкам. Победу одержали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, на второй строчке — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.