Галлямов: «Почему бы к турнирам не подходить как к шоу? Отпущу бакенбарды, как у Пушкина»

Олимпийский чемпион Александр Галлямов поделился мнением о проведении чемпионата России по прыжкам.

«Хотелось бы не только поддержать значимость этого турнира, но и преумножить его ценность для аудитории, — приводит слова фигуриста ТАСС. — Любой формат можно правильно подать, если делать это с учетом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу?

Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день — важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей прической может удачно смотреться. Задачи мы ставили еще в начале сезона и маленькими шагами движемся, чтобы справиться со всеми трудностями, для нас нет какого-то одного принципиального турнира, все соревнования важны, и даже не самые значимые могут принести дальнейший успех. Если вы заметили, то мы стали подходить к турнирам с различных точек зрения, в том числе и с медийной. Очень хотелось бы, чтобы каждый турнир в фигурном катании рассматривался как нечто особенное».

Чемпионат России-2023/24 по прыжкам пройдет с 19 по 21 января.

Также фигурист рассказал об интересе зарубежных СМИ к российскому фигурному катанию.

«В отсутствие международных стартов нам надо заинтересовывать внутреннюю аудиторию, да так, чтобы там тоже следили и делали выводы. Мы анализируем все публикации, которые выходят в зарубежных СМИ, внимательно следим за комментариями в соцсетях. У меня в телеграм-канале пишут на английском языке и высказывают свои положительные эмоции по поводу фигурного катания в России. Есть, конечно, и порция негатива, но она связана с неспортивной стороной. Например, мне часто пишут, что я много внимания уделяю в своих публикациях другим девчонкам, а не Насте. Друзья, весь мир и так знает, что Настя Мишина — лучшая парница в мире, куда уж больше? Но самое главное, что за рубежом следят за нами и откровенно грустят без нашего участия», — подчеркнул спортсмен.

На чемпионате России-2024 Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал золото. Спортсмены набрали 244,85 балла по сумме двух выступлений, это превышает мировой рекорд, установленный китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун (239,88).