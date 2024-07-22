Галлямов: «Прошли очередные слушания CAS, теперь нам всем остается ждать»

Российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что состоялись очередные слушания CAS по делу о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Прошли очередные слушания. Многочасовые и волнительные. На этот раз от команды выступал Марк. В его красноречии и взвешенности высказываний сомневаться не пришлось. Нам всем остается ждать и... идти на тренировку/сборы/шоу. Не ищите дополнительной информации. Все будет. Спасибо за поддержку!» — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022 из-за участия в нем Валиевой. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место. Позже Канада, занявшая четвертую строчку, подала апелляцию в CAS на решение ISU отдать России бронзу Олимпиады.