Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 20:00

Галлямов: «Прошли очередные слушания CAS, теперь нам всем остается ждать»

Алина Савинова
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что состоялись очередные слушания CAS по делу о перераспределении медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Прошли очередные слушания. Многочасовые и волнительные. На этот раз от команды выступал Марк. В его красноречии и взвешенности высказываний сомневаться не пришлось. Нам всем остается ждать и... идти на тренировку/сборы/шоу. Не ищите дополнительной информации. Все будет. Спасибо за поддержку!» — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022 из-за участия в нем Валиевой. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место. Позже Канада, занявшая четвертую строчку, подала апелляцию в CAS на решение ISU отдать России бронзу Олимпиады.

Источник: https://t.me/gallyam2022/2397
Фигурное катание
Обсудить
Читайте также
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Валиева поделилась ожиданиями от выступления в шоу Навки «Руслан и Людмила»