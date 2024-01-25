Нина Мозер рассказала о состоянии упавшей фигуристки

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) Нина Мозер сообщила, что фигуристка Мария Симонова после падения во время турнира в Москве на несколько дней осталась в больнице.

«Два дня Симонова будет находится в больнице — врачи проверят ее состояние. По результатам рентгена и КТ (компьютерной томографии) серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием. Она со всеми общается, все помнит. Состояние у нее стабильное», — цитирует Мозер РИА «Новости».

Ранее тренер 14-летней фигуристки Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки.