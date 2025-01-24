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Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:32

Логинова: «Для РУСАДА дело Валиевой закрыто»

Даниил Аршавский
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о деле по отстранению фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста в 2021 году по решению спортивного арбитражного суда (CAS). В пробе фигуристки было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

«Что касается участия РУСАДА в процессах в ДАК и CAS, связанных с данным делом, то для нас это дело закрыто. В случае если в наш адрес будут направлены запросы из суда, мы предоставим всю необходимую информацию», — цитирует Логинову РИА Новости.

18-летнюю россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, как и других членов российской команды.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
РУСАДА
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