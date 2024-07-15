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Фигурное катание

Скандалы

Сегодня, 17:15

Рудковская — о маме Парсеговой: «Плюнули в душу всей академии»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» ответила маме фигуристки Арины Парсеговой Наталье, высказавшейся об иске академии к ней на сумму 1,9 миллиона рублей. По мнению Парсеговой, академия требует сумму, которую уже получила от спонсоров, а деньги списывались со счета в академии без уведомления матери.

— Мама хотела своему ребенку очень много подкаток, лучшие программы и самые красивые платья. Хочется добавить, что никто из наших тренеров никого не зазывает на подкатки. Все денежные операции проводятся официально — замечу, родители исключительно по своему желанию берут дополнительный урок и оплачивают его на ресепшен. На дополнительные занятия — очереди, так как у нас тренируется в двух академиях больше 350 детей. Мама Ариши Наталья ни копейки ни за что не платила, а имела все самое лучшее. Ну и еще требовала четверные прыжки 11-летней девочке — сразу после того, как девочка почти месяц проболела и лежала в больнице. Это неоспоримый факт.

Конечно, лютая неблагодарность за нашу доброту. Первый такой случай в нашей академии за семь лет работы. Плюнули всей команде академии в душу, придумали на ходу причины и ушли. Ушли и ушли, но возместите то, что в вас вложили, — и идите куда хотите. Либо платите как все. Без каких-либо обязательств перед школой, тем более у них был льготный абонемент, когда они платили сами 30 тысяч рублей. Пришли они с недокрученным акселем два с половиной — ушли с каскадами 3-3. И в четверть с четверным тулупом (имеется в виду недокрут в четверть оборота. — Прим. «СЭ»), — ответила Рудковская.

Яна Рудковская. «Судебный иск — вопрос не денег. Вопрос исключительно принципа». Рудковская отвечает Парсеговой

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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